Bakan Göktaş: “Aile ve nüfus 10 yılı milletimize verdiğimiz bir sözdür”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen “Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı”nda, aile ve nüfus politikalarına ilişkin yeni yol haritasını açıkladı. Göktaş, konuşmasında Türkiye’nin demografik geleceğine yönelik uzun vadeli hedeflere dikkat çekti.

“Aile merkezli yeni dönem”

Bakan Göktaş, aileyi toplumun temel taşı olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Beş stratejik öncelik vurgusu”

Yeni vizyon belgesinin kapsamına değinen Göktaş, dijital çağın risklerinden nüfus politikalarına kadar geniş bir alanı kapsayan hedefleri şöyle aktardı:

Aile odaklı dönüşüm süreci

Göktaş, devlet politikalarının merkezine aileyi yerleştirdiklerini belirterek, eğitimden şehir planlamasına kadar birçok alanda yeni düzenlemelerle “Aile Dostu Ekosistem” yaklaşımını hayata geçirdiklerini ifade etti. Dijital bağımlılık, genç nüfusun korunması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi de programın öncelikleri arasında yer aldı.

Uluslararası iş birliği vurgusu

Türkiye’nin aile politikalarında uluslararası ölçekte örnek gösterildiğini belirten Göktaş, İslam İş birliği Teşkilatı kapsamında da yeni bir vizyonun kabul edildiğini hatırlattı. Birçok ülkenin Türkiye’nin uygulamalarını referans aldığını ifade etti.

“İstikamet güçlü aile”

Konuşmasının sonunda Göktaş, yeni dönemin uzun vadeli bir devlet vizyonu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çünkü aile ve nüfus meselesi bütüncül bakış, uzun vadeli planlama, sabır ve kararlılık gerektiren stratejik bir alandır. 2026-2035 dönemi ise, bu iradenin ailelerimizin hayatına doğrudan yansıyacağı bir dönem olacak. Beş stratejik öncelik etrafında şekillenen Vizyon Belgesi’yle dijital çağın riskleri, zararlı akımlar ve bağımlılıklar karşısında aileyi, çocukları ve gençleri koruyan çalışmalarımızı daha güçlü bir koruma zeminiyle yaygınlaştıracağız. Gençlerin yuva kurmasını destekleyen ekonomik, sosyal ve rehberlik mekanizmalarını daha yaygın, erişilebilir ve kalıcı hale getireceğiz. Doğurganlık hızını, nüfusun yenilenme seviyesinin üzerine çıkarmak için anneliği, babalığı ve çocuk sahibi olmayı daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Gençlerimizin donanımını artıran, yaşlılarımızın refahını yükselten ve nesiller arası dayanışmayı kalıcı kılan uygulamalarımızı yeni programlarla derinleştireceğiz. Kırsalda hayatı canlandıran, kadınlar ve gençler için üretim ve istihdam imkanlarını artıran, şehirleri aile ve çocuk odaklı planlanan çalışmaları ülke genelinde daha güçlü bir uygulama modeline dönüştüreceğiz. Bu kapsamlı seferberliği hep birlikte yürüteceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı, milletimize verdiğimiz bir sözdür. Bu söz, politika belgelerimizde, mevzuatımızda, şehirlerimizde, sokaklarımızda, hastanelerimizde ve okullarımızda karşılık bulacak. En çok da zihinlerimizde, ortak hafızamızda ve gelecek tasavvurumuzda yer edinecek. İnşallah, önümüzdeki on yılda, insanla başlayan, aileyle köklenen, nesilden nesile büyüyen, nüfusla güçlenen ve istikbale yürüyen bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. İstikametimiz bellidir, ‘Güçlü Aile, Güçlü Türkiye.’ ”