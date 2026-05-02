İstanbul Valiliğinden sokak hayvanları açıklaması: “Herhangi bir geri adım söz konusu değil”

İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada mevcut yasal düzenlemelerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı. İl Hayvanları Koruma Kurulu’nda alınan 6 kritik karar kamuoyuyla paylaşıldı.

Son günlerde sosyal medya ve bazı basın mecralarında yer alan “sokak hayvanları konusunda geri adım atıldığı” yönündeki iddialara İstanbul Valiliği tarafından net bir yanıt verildi. Valilik, yürütülen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ve kamu güvenliği açısından hiçbir tavizin söz konusu olmadığını açıkladı.

Şehirde artan sahipsiz hayvan vakalarına dikkat çekilen açıklamada, mevcut yasal çerçevenin uygulanmasında kararlılık vurgulandı.

Yasal yükümlülükler vurgulandı

Valilik açıklamasında sahipsiz hayvanların neden olduğu olaylara dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

“Sahipsiz sokak hayvanı saldırılarının son yıllarda onlarca canımıza mal olduğu, yüzlerce vatandaşımızın da yaralandığı, meseleye aklıselimle yaklaşan tüm kesimlerce malumdur. İstanbul Valiliği olarak, tüm yakıcılığıyla önümüzde duran bu sorunun çözümü için yasanın getirdiği yükümlülük ve uygulamaların harfiyen yerine getirilmesi için atılması gereken adımların takipçisiyiz.”

6 maddelik yol haritası açıklandı

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlar, belediyelerin sorumluluklarından denetim süreçlerine kadar geniş bir çerçeve çizdi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

“Mevzuat çerçevesinde belediyeler, kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50’sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, bakımevi ve doğal yaşam alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan belediyeler, ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.”

“Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne verileri iletecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş sahipsiz hayvan izleme cetvelleri, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5’ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğüne gönderilecek.”

“Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.”

“İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.”

“Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.”

“Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak.”

