TRMOTOR’dan SAHA 2026’da güç gösterisi: Yerli motor teknolojileri vitrine çıkacak

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fuarda ilk kez kendi standıyla yer alacak olan TRMOTOR, hava platformlarına yönelik geliştirdiği yerli güç sistemlerini sektör paydaşlarının beğenisine sunacak. Şirket, KAAN başta olmak üzere farklı hava platformlarına entegre edilmesi planlanan sistemlere ilişkin çalışmalarını paylaşacak.

Özgün APU ve başlatıcı sistemler tanıtılacak

Fuar kapsamında özgün yardımcı güç ünitesi (APU) teknolojileri, test altyapıları ve mühendislik kabiliyetleri ziyaretçilere aktarılacak. TRMOTOR’un geliştirdiği güç sistemlerinin birebir ölçekte hazırlanan mock-up modelleri de sergilenecek.

Gerçekleştirilecek lansmanda, yardımcı güç üniteleri ile hava türbinli başlatıcı sistemlerin yüksek performans gereksinimlerine cevap veren yapısı, platformlara entegrasyon kabiliyeti ve yerli mühendislik altyapısı öne çıkarılacak.

KAAN’ın motor projesinde imzalar atılacak

SAHA 2026 kapsamında, Milli Muharip Uçak KAAN’a yönelik yürütülen TF35000 Turbofan Motor Geliştirme Projesi için alt sistem tedarikçileriyle imza töreni gerçekleştirilecek.

Törenle birlikte TRMOTOR’un motor teknolojileri alanındaki iş birliklerini daha görünür hale getirmesi hedefleniyor.

Sektörle iş birliği masası kurulacak

Fuarda gerçekleştirilecek B2B görüşmeler kapsamında TRMOTOR, savunma ve havacılık sanayisindeki firmalarla yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. SAHA MATCH eşleştirmeleri doğrultusunda çok sayıda şirketle tedarik süreçleri ve ortak çalışma imkanları ele alınacak.

“Test süreçlerimiz planlandığı şekilde ilerliyor”

TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç, geliştirdikleri güç sistemlerinin farklı hava platformlarına entegrasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Test süreçlerimiz planlandığı şekilde ilerlerken, geliştirme faaliyetlerimizi mühendislik disiplini çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu süreçte kritik test altyapılarını da ülkemize kazandırıyoruz.”

Dinç, SAHA 2026’nın savunma ve havacılık ekosisteminin tüm paydaşlarını buluşturan önemli bir organizasyon olduğuna da dikkati çekti.



