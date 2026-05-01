Kartal deplasmanda güldü: Gaziantep FK 0-2 Beşiktaş

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 8. dakikada Asllani’nin sol kanattan kullandığı kornerde Djalo’nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
21. dakikada Cengiz Ünder’in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Jota Silva, kaleci Zafer Görgen’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. 22. dakikada topun başına geçen Asllani, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda skoru korumayı başardı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 2 maç sonra kazanarak puanını 59’a yükseltti. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde gelecek hafta Trabzonspor’u sahasında konuk edecek. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına gidecek.