Artvin’de fırtına pazarı dağıttı: Tezgahlar devrildi

Artvin’in Borçka ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Çoruh Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı, rüzgarın hedefi oldu. Fırtınanın etkisiyle brandalar yerinden sökülürken, çok sayıda tezgah devrildi.

Sebze ve meyveler yollara savrulurken, alışveriş yapan vatandaşlar ile pazarcı esnaf zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle pazar alanını terk ederken, esnaf ise ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Olayın ardından zarara uğrayan pazarcılar, kapalı pazar yeri talebini yineleyerek yetkililere kalıcı çözüm çağrısında bulundu. Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.



