AjansHaber Gündem Bakan Kurum’dan Fransa’da COP31 diplomasisi: İklim vizyonu için kritik temaslar

Bakan Kurum’dan Fransa’da COP31 diplomasisi: İklim vizyonu için kritik temaslar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris’te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu kapsamında COP31 Başkanlığı çerçevesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kurum, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann başta olmak üzere birçok uluslararası isimle kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum’dan Fransa’da COP31 diplomasisi: İklim vizyonu için kritik temaslar

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki yaklaşımını uluslararası platformlarda temsil eden Bakan Murat Kurum, Fransa’nın başkenti Paris’te önemli temaslarda bulundu.

IEA’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı kapsamında Kurum, COP31 Başkanı sıfatıyla küresel enerji ve iklim gündeminin önde gelen aktörleriyle bir araya geldi.

OECD ile iş birliği mesajı

Bakan Kurum, Paris programı kapsamında Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüştü.

Görüşmede COP31 süreci ve küresel iklim politikalarına ilişkin iş birliği başlıkları ele alındı.

Kurum ayrıca önceki dönem COP başkanları, Avrupa Birliği Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ve IEA İcra Direktörü Fatih Birol ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

AB Komiseri Jorgensen ile enerji ve konut gündemi

Avrupa Birliği Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile yapılan görüşmede enerji dönüşümü ve sürdürülebilir konut politikaları değerlendirildi.

COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecinin uluslararası paydaşlar tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.

IEA ile temiz enerji ve küresel dönüşüm değerlendirmesi

Bakan Kurum, IEA İcra Direktörü Fatih Birol ile gerçekleştirdiği görüşmede ise küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ile temiz enerjiye geçiş süreci üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin iklim diplomasisi vurgusu

Paris’te yürütülen temaslar, Türkiye’nin COP31 sürecinde yalnızca takip eden değil, aynı zamanda yön belirleyen bir aktör olma hedefini ortaya koydu.

Bakan Kurum’un yoğun diplomasi trafiği, Türkiye’nin iklim politikalarındaki uluslararası etkinliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

