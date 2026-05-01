Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: “Katma değer üreten herkesin yanındayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin kalkınması ve üretim gücüne katkı sunan işçi, işveren ve çalışanlara yönelik mesaj yayımladı.

“Emeğiyle geçinen tüm işçi kardeşlerimizin gününü tebrik ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında emeğin ve üretimin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.”