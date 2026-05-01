AjansHaber Gündem Meteoroloji’den hafta sonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji’den hafta sonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini, yağışların ise birçok bölgede etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Meteoroloji’den hafta sonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna ilişkin hava durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını belirten Macit, "Sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek." dedi.

Gece sıcaklıklarının da 1 ila 2 dereceye kadar gerileyeceğini ifade eden Macit, hafta başından itibaren zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı.

Yağışların yurt genelinde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, güney bölgelerde gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde ise sabah saatlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Macit, yağışların bölgelere göre etkisini artıracağını belirterek, "Yağışların, yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde, pazar günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun özellikle güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yağışların hafta sonu devam edeceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların en düşük 6 ila 7 derecelerde olacağını söyledi.

Ankara’da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini ifade eden Macit, pazar ve pazartesi sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülebileceğini aktardı.

İzmir’de pazar günü yağış beklendiğini söyleyen Macit, sıcaklığın 15 derece civarında olacağını belirtti.

Sakarya’da karaya oturan kuru yük gemisindeki 8 mürettebat kurtarıldı
Sakarya’da karaya oturan kuru yük gemisindeki 8 mürettebat kurtarıldı
