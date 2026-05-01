AjansHaber Spor Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olacağını duyurdu.

(AA)
Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan 56 yaşındaki Infantino, "Gelecek yıl yapılacak FIFA başkanlık seçimi için aday olacağımı size teyit etmek istiyorum." dedi.

2016’dan bu yana başkanlık görevini yürüten, 2019 ve 2023 seçimlerine tek aday olarak giren Infantino’nun, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini aldığı belirtiliyor. Bu üç konfederasyon, 211 üye federasyonun 110’unu temsil ediyor.

Infantino ayrıca, 2026 Dünya Kupası’na katılan 48 takıma verilecek ödülün 2’şer milyon dolar artırılacağını ve üye federasyonlara toplam 2,7 milyar dolar dağıtılacağını duyurdu.

FIFA başkanlık seçimleri 18 Mart 2027’de Fas’ın başkenti Rabat’ta gerçekleştirilecek.

