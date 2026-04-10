“FIFA Arena” projesinin Türkiye etabı Riva’da hayata geçirildi

Riva'da bulunan Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, eski TFF başkanları Şenes Erzik, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Türkiye'de 11 adet saha tamamlandı. Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda bulunan saha, açılışı yapılan 9'uncu saha oldu. Riva'daki saha aynı zamanda solar panel ve soyunma odaları bulunan ilk FIFA Arena sahası oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Futbolu seven bir ülkeyiz, FIFA Arena da çok güzel bir proje"

Herkesin Dünya Kupası maçlarını beklediğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımımızı, teknik ekibi, sporcuları tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, sporu çok yakından takip ediyor. Futbolu seven bir ülkeyiz, FIFA Arena da çok güzel bir proje. Bu okul, bakanlığımıza bağlı teşkilat tarafından yapıldı. Bahçesine de FIFA Arena sahası yapıldı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugüne kadar 3 bin 984 halı saha yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizlere “Gördüğünüz her yere, okul bahçesine spor tesisi yapacaksınız.” talimatı verdi. Kendisinin vizyonuyla bunu ileri noktalara götürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, A Milli Futbol Takım'nın Dünya Kupası maçlarında millileri yerinde destekleyeceklerini de vurgulayarak "Grup maçlarının ardından yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyoruz. Sayın Infantino'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Projesini destekliyoruz.” ifadesinde bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino: "Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçlarını izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

FIFA Başkanı Infantino, konuşmasında A Milli Futbol Takımı’nı Dünya Kupası’na katılması nedeniyle tebrik etti.

Milli takımın bu başarısıyla futbolu seven herkesin sevindiğinin altını çizen Infantino, şöyle konuştu:

"Sayın Gençlik ve Spor Bakanı, Sayın Başkan Hacıosmanoğlu ve zamanında birlikte çalıştığımız Şenes Erzik için bir alkış alabilir miyiz? Şenes Erzik birçok heyecan verici sayfalar yazmış, Türk futbolunun efsanelerindendir. Ama kendisi aynı zamanda birçok alanda benim mentörüm olmuştur. Kendisiyle çok güzel anılarımız oldu. Aynı zamanda TFF'nin eski başkanlarını da selamlıyorum. Bugün burada olmak büyük memnuniyet. Türk futbol topluluğunun burada olduğunu görmek çok güzel. Ben bir İtalyan olarak Montella için de alkış göndermek istiyorum. 24 yıl sonra Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da tebrik ediyorum."

Çocukların yüzlerinin gülmesinin Dünya Kupası'nı her gün kazanmak anlamına geldiğini dile getiren Infantino, "Tüm katkılarınız, gösterdiğiniz ortaklık için çok teşekkür ediyorum. Kalbim kesinlikle Türkiye'yle atıyor. Sadece kebabı çok sevdiğim için değil, bunun başka birçok sebebi var. Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçlarını izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Gruplarda 3 maç oynanacak, eminim ki Türkiye çok maç oynayacaktır. Kupaya giden yolda 8 maç oynanacak. Eminim harika bir turnuva olacak. Türk futbolunun böylesine tarihi bir döneminde FIFA başkanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuşmasının ardından okuldaki çocuklarla "Türkiye" tezahüratı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Bu ve benzeri yatırımlar, yarının rol modelleri ile yıldızlarının yetişmesi için zemin hazırlayacak"

Organizasyonda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, "FIFA Arena" projesinin Türkiye açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın verdiği gururla açılış yaptıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu, "Bu anlamlı günde Sayın Infantino’yu konuk ediyoruz. 62 gün sonra başlayacak 2026 Dünya Kupası’nda da biz onun misafiri olacağız. Dünya Kupası’nı, başarı çıtamızı daha da yukarı taşımak için fırsat olarak görüyoruz. Milli takımımız, 2002’de olduğu gibi bu büyük sahnede bir kez daha tarih yazacaktır." ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Infantino'nun projesinin çocukların ve gençlerin hayallerini yeşerteceğini belirten Hacıosmanoğlu, "Bu ve benzeri yatırımlar, yarının rol modelleri ile yıldızlarının yetişmesi için zemin hazırlayacak. FIFA Arena projesi, geçen yıl FIFA Başkanı Sayın Infantino’nun duyurusuyla başladı. Gençlerin spora sürekli ve güvenli erişimini hedefleyen bu girişime şimdiye kadar 100 ülke katıldı. 2031 yılına kadar en az 1000 saha yapımını hedefleyen bu projede yer alan ilk federasyonlardan biri de biz olduk." açıklamasını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. Konuşmaların ardından sahaya geçen protokol, açılış kurdelesini birlikte kesti.