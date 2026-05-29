Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan gemide bulunan Türk vatandaşlarının durumunun diplomatik temsilcilikler aracılığıyla yakından takip edildiği belirtildi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de yaşanan son saldırıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir.”

Karadeniz’deki tırmanmaya dikkat çekildi

Açıklamada, son dönemde Karadeniz’de artış gösteren savaş kaynaklı hareketliliğin bölgesel güvenlik bakımından taşıdığı risklere işaret edildi.

Bakanlık, Türkiye’nin konuya ilişkin hassasiyetini tüm taraflara ilettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son dönemde Karadeniz’de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölge için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ve ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir.”

“Tırmanmaya yol açabilecek adımlardan kaçınılmalı”

Diplomatik çözüm ve bölgesel istikrar vurgusunun öne çıktığı açıklamada, çatışmaların büyümesini tetikleyebilecek girişimlerden uzak durulması gerektiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarılarımızı ilgili taraflara yineliyoruz.”

Türkiye’den seyrüsefer güvenliği vurgusu

Karadeniz’de sivil gemi trafiğinin güvenliğinin korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, müzakere çağrısı yinelendi.

Açıklamada, Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımı şu sözlerle aktarıldı:

“Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır.”

“Sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazırız”

Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın son bölümünde ise Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasında şu değerlendirmeye yer verildi:

“Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz.”