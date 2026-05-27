Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı

Bakanlar yayımladıkları mesajlarda birlik, beraberlik, dayanışma, barış ve huzur vurgusu yaparak vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Bakan Bolat: “Bayramlar manevi mirastır”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletçe birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bolat, “Bayramlar, gönüllerin buluştuğu, paylaşmanın ve yardımlaşmanın hayat bulduğu müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı ise teslimiyetin, fedakarlığın, merhametin ve kardeşliğin en derin şekilde idrak edildiği mukaddes bir bayramdır. Bu mübarek günler, aile bağlarımızı kuvvetlendiren, toplumsal dayanışmamızı pekiştiren ve bizleri ortak değerler etrafında kenetleyen çok kıymetli bir manevi mirastır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Bolat, Kurban Bayramı’nın ülkeye huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Bakan Gürlek’ten birlik ve dayanışma vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek de paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı’nı bir kez daha idrak etmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Gürlek, “Bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı pekiştirmesini, milletçe kenetlenmemize vesile olmasını ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların huzuru, güveni ve adalete olan inancı için çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Gürlek, başta millet olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Bakan Memişoğlu’ndan sağlık ve huzur temennisi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yayımladığı mesajda, “Bizleri sağlıkla, huzurla ve kardeşlikle bir Kurban Bayramı’na daha kavuşturan Yüce Mevla’ya hamdolsun. Paylaşmanın bereketini, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığımız bu mübarek Kurban Bayramı’nın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve esenlik getirmesini dilerim.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin: “Bayramlar toplumsal dayanışma için önemli”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum’da vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekin, “Bizim örfümüzde, geleneklerimizde kurban, Kurban Bayramı, milli ve dini bayramlar birliğimiz, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamız ve yardımlaşmamız için çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Birlik, beraberlik ve barış temennisinde bulunan Tekin, savaşların sona erdiği, insan haklarının ve demokrasinin egemen olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

Bakan Fidan’dan bayram mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mesajında, “Milletimizin ve tüm İslam alemininin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu mübarek bayramın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi: “Bayramlar millet olma şuurunu güçlendiriyor”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Konya’daki Kapı Camisi’nde bayram namazını kıldı.

Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çiftçi, bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin zirve yaptığı müstesna günler olduğunu belirterek, “Bu güzel günlerde büyüklerimizin ellerini öper, küçüklerimizi sevindirir, fakir fukarayı gözetir, kabir ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştiririz.” dedi.

Şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade eden Çiftçi, sınır içinde ve dışında görev yapan güvenlik güçlerine başarı dileyerek, “Allah, devletimize milletimize zeval vermesin.” ifadelerini kullandı.