Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi

Kurban Bayramı öncesinde Erzurum’da her yıl arefe gününde yaşanan firari kurbanlık görüntüleri bu yıl da tekrarlandı. Kent merkezi ile çevre ilçelerde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hayvanlar, hem vatandaşlara zor anlar yaşattı hem de trafikte aksamalara neden oldu.

Kurban pazarlarından satın alınan ve nakliye araçlarına yüklendiği sırada ya da bağlı bulundukları alanlardan kaçan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, sahiplerini peşlerinden koşturdu.

Ana caddelere çıkan firari kurbanlıklar nedeniyle sürücüler zaman zaman ani fren yapmak zorunda kalırken, bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı. Özellikle Pasinler ve Çat ilçeleri bağlantı yollarında yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Firari kurbanlıkların oluşturduğu hareketlilik, kentte arefe günü yoğunluğuna bir kez daha yansıdı.



