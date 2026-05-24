Yollarda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen otoyolun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Zaman zaman trafik durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluşuyor. Hasarlı kazalar ve araç arızaları da akışı yavaşlatan etkenler arasında yer alıyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik genel olarak normal seyrinde ilerliyor. Bölgede jandarma, polis ve karayolları ekipleri olası olumsuzluklara karşı görev yapmayı sürdürüyor.

D-100 Karayolu’nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da benzer bir yoğunluk yaşanırken, bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Özellikle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Çaydurt, Köroğlu Rampası, Yeniçağa ve Gerede mevkilerinde araç trafiği belirgin şekilde artmış durumda.

Gerede geçişinden sonra ise yoğunluğun azaldığı görülüyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli ve kontrollü seyir çağrısında bulunuyor.



