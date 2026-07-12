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AjansHaber Gündem Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı

Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen AHBAP Derneği soruşturmasında, Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı

Edinilen bilgilere göre, Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” iddialarıyla soruşturma yürütülüyor. Gözaltı kararının uygulanması kapsamında Bursa’da yakalanan Levent, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yürütülen sürece dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmanın gerekçesi ve operasyon sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığına ilişkin iddiaların yoğunlaşması üzerine soruşturma kapsamı genişletildi.Elde edilen deliller doğrultusunda tespitlerin somutlaştırılması üzerine gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.”


 

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