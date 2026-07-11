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AjansHaber Gündem 15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak

15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde binlerce vatandaş, şehitleri anmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirecek.

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15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hain darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu yıl binlerce kişiyi bir araya getirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek program, sabah saat 08.00 sıralarında başlayacak.

Program kapsamında köprü güzergahında yaklaşık 4 kilometre yürüyecek vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnetle anacak.

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