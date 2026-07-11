Dünya Kupası’nda forma giyen Jayden Adams hayatını kaybetti

Güney Afrika Milli Takımı’nın genç futbolcularından Jayden Adams, 25 yaşında hayatını kaybetti.

Mamelodi Sundowns forması giyen orta saha oyuncusu Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Güney Afrika’nın grup aşamasındaki üç maçında da görev aldı. Adams, Meksika ve Çekya karşılaşmalarına ilk 11’de başlarken, Güney Kore maçında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Güney Afrika Spor Bakanı McKenzie’den taziye mesajı

Güney Afrika Spor Bakanı Gayton McKenzie, Adams’ın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Afrika futbolunun önemli bir genç yeteneğini kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

“Mamelodi Sundowns ve Bafana Bafana'nın orta saha oyuncusu Jayden Adams'ın 25 yaşında vefat ettiğini büyük bir şok ve üzüntüyle öğrendim. Güney Afrika futbolu en parlak genç yeteneklerinden birini kaybetti ve ulusumuz, ailesi, takım arkadaşları ve onu umut vadeden bir akademi oyuncusundan tam bir Bafana Bafana milli oyuncusuna dönüşmesini izleyen milyonlarca taraftarla birlikte yas tutuyor.”

SAFPU’dan başsağlığı açıklaması

Güney Afrika Futbol Oyuncuları Sendikası (SAFPU) da Adams’ın vefatının ardından yayımladığı mesajda, genç oyuncunun kaybından büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.

SAFPU açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"SAFPU, Mamelodi Sundowns ve Bafana Bafana orta saha oyuncusu Jayden Adams'ın zamansız vefatından dolayı büyük üzüntü duymaktadır."

Sendika, Adams’ın kısa süre önce Dünya Kupası’nda Güney Afrika’yı temsil ettiğini hatırlatarak açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Jayden, kısa süre önce 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika'yı temsil etmiş, ulusun umutlarını gurur, cesaret ve üstünlükle taşımıştı. Onun vefatı, ailesi, takım arkadaşları, kulüpleri, futbol camiası ve ülke için ölçülemez bir kayıptır. Adams ailesine, Mamelodi Sundowns'a, Stellenbosch FC'ye, Bafana Bafana'ya ve hayatına dokunduğu herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz.”