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AjansHaber Spor Süper Lig’de yeni sezon fikstürü 9 Temmuz’da çekilecek

Süper Lig’de yeni sezon fikstürü 9 Temmuz’da çekilecek

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva’da gerçekleştirilecek.

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Süper Lig’de yeni sezon fikstürü 9 Temmuz’da çekilecek

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi için tarih belli oldu.

Yeni sezonun maç takvimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenecek fikstür çekimiyle belirlenecek.

Saat 14.00’te başlayacak fikstür çekimine, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.

Yeni sezon 14 Ağustos’ta başlayacak

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos’ta başlayacak.

Fikstür çekiminin ardından takımların yeni sezondaki maç programı ve haftalara göre karşılaşma takvimi netleşecek.

Diğer profesyonel liglerde fikstür takvimi belli oldu

Trendyol 1. Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00’te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak.

Nesine 2. Lig’in yeni sezon fikstürü 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te çekilecek.

Nesine 3. Lig’de fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00’te aynı yerde gerçekleştirilecek.

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