Haaland Brezilya’yı yıktı: Brezilya 1-2 Norveç

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç karşı karşıya geldi. New York New Jersey Stadı’nda oynanan mücadelede Norveç, 5 kez Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya’yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı ABD’li hakem Ismail Elfath yönetti. Elfath’ın yardımcılıklarını Corey Parker ve Kyle Atkins yaptı.

Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.

Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı’ndaki mücadelede, daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç son 16 turunda karşılaştı.

Brezilya, 14. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Cunha, 9. dakikada penaltı noktasında Ajer’in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Elfath önce oyunu devam ettirdi ancak VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Guimaraes’in sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nyland gole izin vermedi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Norveç, 79. dakikada Haaland ile öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Schjelderup, Danilo’dan sıyrılarak son çizgiden kale sahası önüne ortasını yaptı. Topa yükselen Haaland, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi.

Norveç, 90. dakikada Haaland’ın ikinci golüyle farkı 2’ye çıkardı. Sol çizgide topla buluşan Schjelderup’un ceza sahası dışı sol çapraza verdiği pası alan Haaland, topu önüne aldıktan sonra yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak sağ alt köşeden filelerle buluştu.

Brezilya’da sakatlığının ardından maçlarda kısa süreler alan Neymar, 67. dakikada oyuna girdi. 90+10. dakikada Casemiro, ceza sahasında Ostigard’ın yüzüne gelen müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Neymar, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara göndererek farkı 1’e indirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Norveç, Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haaland gol krallığında zirveye ortak oldu

Son 16 turu öncesinde 5 golü bulunan Norveçli Erling Haaland ile 4 gol atan Brezilyalı Vinicius Junior, takımlarının gol yollarındaki etkili isimleri olarak öne çıktı.

Brezilya karşısında 2 gol kaydeden Haaland, turnuvadaki gol sayısını 7’ye çıkararak Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe ile gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu.

İngiliz Harry Kane, bu 3 yıldız oyuncuyu 5 golle takip ederken, Brezilyalı Vinicius Junior turnuvayı 4 golle tamamladı.

Norveçli taraftarlar turnuvaya damga vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Norveçli taraftarlar, geniş katılımlı Viking kürek çekme gösterileriyle ilgi topluyor.

Norveçli taraftarların ABD’deki senkronize Viking kürek çekme şovu sosyal medyada geniş şekilde paylaşılırken, bu gösteriler Norveç taraftarlarını turnuvanın öne çıkan gruplarından biri haline getirdi.