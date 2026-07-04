Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı geçen en genç Türk sporcu oldu

Ultra maraton yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya’da yer alan Tsugaru Kanalı’nı başarıyla geçerek Türk spor tarihinde yeni bir başarıya imza attı.

Türkoğlu’nun sponsor firması Vestel’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı'nı güçlü akıntılara ve yüksek dalgalara karşı 13 saat 44 dakika süren inanılmaz bir mücadelenin ardından yaklaşık 45 kilometre yüzerek başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu.”

Açıklamada, Aysu Türkoğlu’nun Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) yolculuğunda geriye yalnızca 1 parkurun kaldığı bildirildi.