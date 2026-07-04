Arjantin uzatmada turladı: Arjantin 3-2 Yeşil Burun Adaları

Miami’de oynanan mücadelede Arjantin, 29. dakikada Lionel Messi’nin golüyle öne geçti. Yeşil Burun Adaları, 59. dakikada Duarte ile eşitliği yakaladı. Uzatmalarda Martinez ve Romero’nun golleriyle üstünlüğü alan Arjantin, son 16 turunda Mısır’ın rakibi oldu.

Karşılaşmayı Kanadalı hakem Drew Fischer yönetti. Fischer’in yardımcılıklarını Michael Barwegen ve Lyes Arfa yaptı.

Arjantin, son 16 turunda Mısır ile karşı karşıya gelecek.

ABD’deki Miami Stadı’nda oynanan maçta son şampiyon ve turnuvanın favorilerinden Arjantin ile Dünya Kupası’nda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

Arjantin, 29. dakikada Messi ile golü buldu. Lisandro Martinez’in uzun gönderdiği topu ceza alanı sağ çaprazında indiren Messi, sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Vozinha’nın üzerinden filelerle buluşturdu.

İlk yarı, Arjantin’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeşil Burun Adaları, 59. dakikada beraberliği yakaladı. Mendes’in pasını kale alanı çaprazında kontrol eden Duarte, sağ ayağının üstüyle bekletmeden vuruşunu yaptı. Yerden giden top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.

Arjantin, 92. dakikada 2-1 öne geçti. Messi’nin sol kanattan kullandığı kornerde Mac Allister’ın kafasından seken topu ceza alanında kontrol eden Martinez, sol ayağıyla yakın köşeye vurdu ve takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.

Yeşil Burun Adaları, 103. dakikada skora yeniden denge getirdi. Samedo’nun pasını alan Cabral, sol çaprazdan ceza alanı yan çizgisine hareketlendi. Ceza alanına girer girmez sağ ayağıyla uzak köşeye vuran Cabral’ın şutunda, kaleci Martinez’in müdahale edemediği top çataldan ağlara gitti.

Arjantin, 111. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Messi’nin ortaya çevirdiği topa kale alanı ön çizgisinden Romero kafayı vurdu. Borges’e de çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Arjantin, Yeşil Burun Adaları’nı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Messi rekorunu geliştirdi

Arjantin’in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle kendisine ait Dünya Kupası tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi.

Turnuvadaki 7. golünü kaydeden Messi, 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 6 golle Messi’yi takip ediyor.

Maçta 1 gol atan Messi, Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların gol krallığı yarışında 20 golle zirvedeki yerini koruyor.

Yeşil Burun Adaları’nda Türkiye’den 4 futbolcu

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Yeşil Burun Adaları, 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup şekilde son 32 turuna yükseldi.

Türkiye’deki liglerden 4 futbolcu da Yeşil Burun Adaları kadrosunda yer aldı. Trabzonspor’dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir’den Nuno Da Costa ve Iğdır FK’dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda bulundu.

Karşılaşmaya Cabral, Da Costa ve Mendes ilk 11’de başladı. Pina ise süre almadı.