Dünya Kupası tribünlerinde Filistin dayanışması: Bayraklar, sloganlar ve “kırmızı kart” çağrısı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, yalnızca saha içindeki mücadelelerle değil, tribünlerden meydanlara taşan Filistin dayanışmasıyla da gündeme geliyor. Turnuvanın farklı şehirlerinde oynanan karşılaşmalarda çok sayıda taraftar, Filistin bayrakları açarak, kefiye takarak ve “Free Palestine” sloganları atarak Gazze’de yaşananlara tepki gösteriyor. Dünya Kupası boyunca birçok ülkenin taraftarı, statlarda ve maç öncesi toplanma alanlarında Filistin’e destek mesajları verdi.

Filistin turnuvada yok ama bayrağı tribünlerde

Filistin Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele etme hakkı kazanamadı. Buna rağmen Filistin bayrağı, turnuva boyunca statlarda, meydanlarda ve taraftar yürüyüşlerinde en sık görülen sembollerden biri haline geldi.

Farklı ülkelerden taraftarlar, maç günlerinde yalnızca kendi takımlarını desteklemekle kalmadı, aynı zamanda Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek için Filistin bayrakları açtı, kefiye taktı ve özgürlük çağrısı yapan sloganlar attı. Bazı taraftarlar bu desteği maç öncesi meydanlarda gösterirken, bazıları da karşılaşmalar sırasında tribünlerde bayrak ve pankartlarla görünür kıldı.

Bu görüntüler, Filistin’in turnuvada sahada yer almamasına rağmen Dünya Kupası’nın en dikkat çeken saha dışı başlıklarından biri haline geldiğini ortaya koydu. Tribünlerdeki destek, futbolun yalnızca sportif rekabetle sınırlı kalmadığını, geniş kitleler için aynı zamanda insani mesajların taşındığı bir alana dönüştüğünü gösterdi.

Türkiye-ABD maçında Filistin bayrağı ekranlara yansıdı

A Milli Futbol Takımı’nın D Grubu’nda ABD’yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada, kale arkası tribününde açılan Filistin bayrağı dikkat çekti. Los Angeles Stadı’nda oynanan mücadelede Türk taraftarların bulunduğu bölümde dalgalandırılan bayrak, maç boyunca tribündeki en görünür sembollerden biri oldu.

Türkiye’nin turnuvadaki kritik maçlarından birinde ortaya çıkan bu görüntü, Filistin’e verilen desteğin yalnızca meydanlarda değil, Dünya Kupası’nın en çok izlenen karşılaşmalarında da görünür hale geldiğini gösterdi.

Almanya-Paraguay maçında Filistinli aileden destek mesajı

Kupanın son 32 turunda Almanya ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmada da Filistin’e destek tribünlere yansıdı. Maçı izleyen bir aile, karşılaşma boyunca Filistin bayrağı dalgalandırarak Gazze’de yaşananlara dikkat çekti.

Ailenin tribünde açtığı bayrak, Dünya Kupası’nın farklı eşleşmelerinde Filistin dayanışmasının sürdüğünü gösteren örneklerden biri oldu. Taraftarların bu desteği, maçın atmosferine yalnızca sportif heyecan değil, aynı zamanda insani bir mesaj da kattı.

ABD vatandaşlığı da bulunan Filistinli bir taraftar, Dünya Kupası’nı Filistin için görünürlük alanı olarak gördüklerini belirterek desteğini şu sözlerle dile getirdi:

“Filistin için Dünya Kupası boyunca kutlama yapıyoruz. Bizi asla durdurmazlar. Filistin’e özgürlük.”

Taraftarın sözleri, turnuvada Filistin’e verilen desteğin yalnızca sembolik bayrak gösterileriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen futbolseverler için güçlü bir dayanışma mesajına dönüştüğünü ortaya koydu.

Fas taraftarları desteği Times Meydanı’ndan stada taşıdı

Filistin’e destek gösterilerinde Fas taraftarları öne çıkan gruplar arasında yer aldı. Fas’ın Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı grup maçı öncesinde New York’taki Times Meydanı’nda toplanan taraftarlar, Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde dikkat çekti.

Maç öncesi oluşan kalabalıkta Fas bayraklarının yanında Filistin bayrakları da dalgalandırıldı. Taraftarlar, “Free Palestine” sloganlarıyla Gazze’de yaşananlara tepki gösterdi. Dünya Kupası için New York’ta bir araya gelen Faslı futbolseverler, desteklerini yalnızca stat çevresiyle sınırlı tutmayarak kentin en işlek noktalarından birinde görünür kıldı.

Aynı destek, New York New Jersey Stadı’nda oynanan karşılaşmada da sürdü. Fas taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribünlerinde Filistin bayrağı açıldı. Karşılaşma boyunca tribünde dalgalanan bayrak, Fas taraftarlarının Filistin’e yönelik desteğini maç atmosferinin parçası haline getirdi.

Faslı taraftarlar, turnuvanın ilerleyen bölümünde Hollanda ile oynanan son 32 turu maçında da benzer görüntüler verdi. Böylece Filistin’e destek, Fas taraftarları için tek maçlık bir tepki olmaktan çıkarak turnuva boyunca devam eden bir dayanışma hattına dönüştü.

Bosna Hersek taraftarlarından tarihsel hafızayla destek

Dünya Kupası’ndaki en sembolik Filistin desteklerinden biri Bosna Hersek taraftarlarından geldi. Bosna Hersek ile İsviçre arasında Los Angeles’ta oynanan karşılaşmada taraftarlar, tribünlerde Filistin bayrakları açtı ve “Saraybosna’dan Filistin’e destek” mesajı verdi.

Bosna Hersek taraftarlarının Filistin’e desteği, yalnızca siyasi bir mesaj olarak değil, tarihsel hafızaya dayanan güçlü bir dayanışma örneği olarak öne çıktı. Bosna Savaşı ve Srebrenitsa Soykırımı’nın hafızasını taşıyan taraftarlar, Filistinlilerin yaşadığı acılarla kendi geçmişleri arasında bağ kurdu.

Tribünlerde açılan bayraklar ve pankartlar, Bosnalı taraftarların Filistin meselesini Dünya Kupası’nın küresel görünürlüğü içinde gündeme taşıma çabasını gösterdi. Taraftarların bu desteği, savaş, göç ve travma deneyimi yaşayan toplumların birbirleriyle kurduğu dayanışmanın futbol tribünlerine yansıması olarak dikkat çekti.

Bosnalı bir taraftar, Filistinlilerle kurdukları bağı şu sözlerle anlattı:

“Ortak bir travmatik deneyim var. Bence onlar bizim yaşadıklarımızın aynısını yaşıyor. Bu yüzden onları asla unutmayacağız. Her zaman yanlarında olacağız.”

Bu sözler, Bosna Hersek tribünlerinden yükselen desteğin yalnızca maç günüyle sınırlı olmadığını, derin bir tarihsel hafıza ve ortak acı duygusuyla şekillendiğini ortaya koydu.

Katarlı taraftar kefiyeyle tribünde

Bosna Hersek ile Katar arasında oynanan maçta da Filistin’e destek görüntüleri tribünlere yansıdı. Filistin’e özgü kefiye takan ve yüzünü boyayan Katarlı bir taraftar, karşılaşma sırasında tribünde Filistin bayrağı açtı.

Taraftarın kefiye ve bayrakla verdiği mesaj, Filistin dayanışmasının yalnızca sloganlarla değil, sembollerle de güçlü biçimde ifade edildiğini gösterdi. Tribündeki bu görüntü, maç atmosferinde Katar taraftarlarının Filistin’e yönelik desteğini öne çıkaran anlardan biri oldu.

Kefiye, Filistin kimliği ve direnişiyle özdeşleşen en bilinen sembollerden biri olarak tribünde dikkat çekti. Katarlı taraftarın bu sembolü Dünya Kupası tribünlerine taşıması, turnuvada Filistin’e verilen desteğin kültürel simgeler üzerinden de görünür hale geldiğini ortaya koydu.

Mısır-İran maçında özgürlük çağrısı

Seattle’da oynanan Mısır-İran maçı çevresinde de Filistin’e destek gösterileri yapıldı. İki Müslüman ülkenin karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde stat çevresinde Filistin bayrakları dikkat çekti.

Karşılaşma öncesinde “Özgürlük Heykeli” kostümü giyen bir kadın, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla stat çevresinde özgürlük çağrısı yaptı. Kostümün sembolik anlamı, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla birleşince maç çevresindeki en dikkat çekici görüntülerden biri ortaya çıktı.

Aynı karşılaşmada tribünlerde de Filistin bayrakları açıldı. Mısır ve İran taraftarlarının bulunduğu alanlarda görülen bayraklar, Gazze’de yaşananlara yönelik tepkinin stat içine de taşındığını gösterdi.

Maç çevresinde farklı siyasi mesajların ve protestoların da yer alması, Seattle’daki karşılaşmayı yalnızca sportif bir mücadele olmaktan çıkararak Dünya Kupası’nın siyasi ve insani tartışmalarla iç içe geçtiği örneklerden biri haline getirdi.

Mexico City’de insan Filistin bayrağı oluşturuldu

Filistin’e destek yalnızca maçların oynandığı tribünlerle sınırlı kalmadı. 2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı sırasında Mexico City’de bir araya gelen Filistin destekçisi aktivistler, dev bir insan Filistin bayrağı oluşturdu.

Organizasyonun açılış gününde yapılan bu eylem, Dünya Kupası’nın küresel görünürlüğünden yararlanarak Filistin meselesini uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmayı amaçladı. Aktivistler, farklı renklerdeki kıyafet ve materyallerle Filistin bayrağını insan zinciri şeklinde oluşturdu.

Açılış gününde yapılan bu gösteri, Filistin dayanışmasının yalnızca stat içi görüntülerle sınırlı olmadığını, turnuvaya ev sahipliği yapan kentlerin meydanlarında da karşılık bulduğunu gösterdi. Böylece Dünya Kupası, taraftarların yanı sıra aktivist gruplar için de küresel ölçekte mesaj verme alanına dönüştü.

“İsrail’e kırmızı kart göster” çağrısı tribünlerde karşılık buldu

Dünya Kupası boyunca tribünlerde görülen Filistin bayrakları, “Israel the Red Card” kampanyasıyla da ilişkilendirildi. Taraftarlar, İsrail’in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesi yönündeki çağrılara bayraklar, pankartlar ve sloganlarla destek verdi.

Kampanya, Gazze’deki sporcuların ve spor tesislerinin savaş sürecinde uğradığı kayıplara dikkati çekmeyi amaçlıyor. Futbolun küresel etkisini kullanan kampanya, Dünya Kupası gibi milyonlarca kişinin takip ettiği bir organizasyonda daha görünür hale geldi.

Tribünlerde açılan Filistin bayrakları, bu çağrının taraftarlar arasında karşılık bulduğunu gösterdi. Dünya Kupası boyunca farklı ülkelerden taraftarların aynı mesaj etrafında birleşmesi, spor organizasyonlarının insan hakları ve uluslararası hukuk tartışmalarından bağımsız olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Dünya Kupası’nda saha dışının en görünür başlıklarından biri oldu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Filistin, sahada yer almamasına rağmen tribünlerde, meydanlarda ve uluslararası futbol tartışmalarında turnuvanın en görünür başlıklarından biri oldu.

Türkiye-ABD maçındaki bayrak görüntüsünden Fas taraftarlarının Times Meydanı’ndaki sloganlarına, Bosna Hersek taraftarlarının tarihsel hafızayla kurduğu dayanışmadan Mısır-İran maçı çevresindeki özgürlük çağrılarına kadar birçok örnek, Filistin meselesinin Dünya Kupası boyunca farklı coğrafyalardan gelen taraftarların ortak gündemine dönüştüğünü gösterdi.

Turnuva boyunca ortaya çıkan görüntüler, futbolun yalnızca saha içindeki mücadeleyle sınırlı kalmadığını, tribünlerin aynı zamanda küresel meselelerin görünür hale geldiği alanlardan biri olduğunu ortaya koydu. Filistin’e destek mesajları, 2026 Dünya Kupası’nın saha dışındaki en dikkat çeken hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti.