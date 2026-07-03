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Portekiz, 90+4’te güldü: Portekiz 2-1 Hırvatistan

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz, Hırvatistan’ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Portekiz, 90+4’te güldü: Portekiz 2-1 Hırvatistan

Toronto’da oynanan mücadelede Hırvatistan karşısında ikinci yarının başında geriye düşen Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Portekiz’e turu getiren golü ise 90+4. dakikada Ramos kaydetti.

Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetti. Eskas’ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Bashevkin yaptı.

Portekiz, son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak. Mücadele 6 Temmuz Pazartesi günü, TSİ 22.00’de Dallas’ta oynanacak.

Toronto’daki sıcak ve nemli havaya rağmen hızlı tempoda başlayan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan 53. dakikada 1-0 öne geçti. Stanisic’in sağ taraftan ceza alanına ortasında savunmadan seken topu kontrol eden Perisic, yerden vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Costa’nın ayaklarının arasından ağlara gönderdi.

Portekiz, 66. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza alanında Vlasic’in müdahalesiyle yerde kalan Veiga’nın pozisyonunu yeniden izleyen hakem Espen Eskas, penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıyı kullanan Cristiano Ronaldo, sağ tarafa uzanan kaleci Livakovic’i mağlup ederek skora denge getirdi.

90+4. dakikada soldan gelişen Portekiz atağında Leao’nun ceza alanına ortaladığı topa iki oyuncunun arasında çok iyi yükselen Ramos, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Portekiz’i 2-1 öne geçirdi.

90+13. dakikada sol kanattan Perisic’in ortasında, Pasalic’e çarpan top Gvardiol’un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Espen Eskas, VAR incelemesinin ardından Pasalic’in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Portekiz, Hırvatistan’ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Ronaldo, eleme turlarındaki ilk golünü attı

41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Cristiano Ronaldo, kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan’a karşı attı.

Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.

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