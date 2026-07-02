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Belçika, uzatmanın sonunda güldü: Belçika 3-2 Senegal

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, normal süresi 2-2 biten maçta Senegal’i uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Belçika, uzatmanın sonunda güldü: Belçika 3-2 Senegal

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Seattle Stadı’nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Belçika, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmayı Honduraslı hakem Hector Said Martinez Sorto yönetti. Sorto’nun yardımcılıklarını Walter Lopez Ramos ve Jesus Ramirez Soto yaptı.

Belçika, son 16 turunda Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak.

Senegal, 25. dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Mane’nin ceza alanına ortaladığı topa Sarr kafayla vurdu. Direkten dönen meşin yuvarlağı Diarra ağlara gönderdi ve Senegal 1-0 öne geçti.

51.dakikada Senegal farkı 2’ye çıkardı. Niakhate’nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Sarr, ceza yayında kontrol ettiği topu sert bir vuruşla filelerle buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi.

Belçika, 86. dakikada farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Meunier’in ön direğe ortaladığı topu Lukaku ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

89.dakikada Belçika beraberliği yakaladı. Ceza yayının solunda topla buluşan Trossard’ın arka direğe ortasında Tielemans kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi.

Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşma uzatmalara taşındı.

Uzatma bölümünün son dakikalarında Camara’nın müdahalesiyle Tielemans yerde kaldı. Hakem Sorto, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

120+5. dakikada penaltı atışını kullanan Tielemans, topu ağlara göndererek Belçika’yı 3-2 öne geçirdi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Belçika, Senegal’i 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Belçika 2-0’dan geri döndü

Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika, son dakikalarda bulduğu gollerle maçı uzatmalara götürdü.

Lukaku’nun 86. dakikadaki golüyle umutlanan Belçika, 89. dakikada Tielemans ile eşitliği yakaladı. Uzatmanın son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Tielemans, penaltıdan attığı golle Belçika’ya turu getirdi.

 

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