02 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
11:41 “Seyahatsever” projesi için başvurular başladı
AjansHaber Yaşam “Seyahatsever” projesi için başvurular başladı

“Seyahatsever” projesi için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı sağlayan “Seyahatsever” projesinin bu yıl da hayata geçirileceğini açıkladı.

Yayınlanma
14
“Seyahatsever” projesi için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunduğu “Seyahatsever” projesinde başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022’de başlatılan proje, gençlerin Türkiye’nin farklı şehirlerini keşfetmelerine imkan tanımayı sürdürecek.

Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, 6 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde 81 ilde belirlenen GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri projeden yararlanmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz "Seyahatsever" başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor."

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin 2026 uygulaması kapsamında, her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde gençlerin kullanımına açıldı.

Projeden faydalanmak isteyen gençler, “ALO GSB 444 0 472” çağrı merkezinden en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak istedikleri ilde 5 gün boyunca ücretsiz konaklayabilecek.

2022 yılından bu yana devam eden proje kapsamında bugüne kadar 518 bin 713 genç, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama hizmetinden yararlandı.

Projeye ilişkin bilgilere “seyahatsever.gsb.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
#Gündem / 02 Temmuz 2026
MSB: "Ay Yıldız Karargahı dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak"
MSB: "Ay Yıldız Karargahı dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak"
#Gündem / 02 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Kastamonu’da kenelerle mücadele için 1200 kınalı keklik doğaya salındı
Kastamonu’da kenelerle mücadele için 1200 kınalı keklik doğaya salındı
İstanbul’da 5 bin kişilik horonla Guinness rekoru kırıldı
İstanbul’da 5 bin kişilik horonla Guinness rekoru kırıldı
Uzmanından uyarı: “Birçok kanserin başlıca nedeni sigaradır”
Uzmanından uyarı: “Birçok kanserin başlıca nedeni sigaradır”
Spor
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Otomotiv
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Sağlık Bakanlığından kene uyarısı: "Kene vücutta ne kadar çok kalıyorsa hastalığın şiddeti artıyor"
Sağlık Bakanlığından kene uyarısı: "Kene vücutta ne kadar çok kalıyorsa hastalığın şiddeti artıyor"
Uzmanından uyarı: “Uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı varsa ağrı göz ardı edilmemeli”
Uzmanından uyarı: “Uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı varsa ağrı göz ardı edilmemeli”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.