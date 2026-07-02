“Seyahatsever” projesi için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunduğu “Seyahatsever” projesinde başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022’de başlatılan proje, gençlerin Türkiye’nin farklı şehirlerini keşfetmelerine imkan tanımayı sürdürecek.

Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, 6 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde 81 ilde belirlenen GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecek.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri projeden yararlanmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz "Seyahatsever" başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor."

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin 2026 uygulaması kapsamında, her ilde bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde gençlerin kullanımına açıldı.

Projeden faydalanmak isteyen gençler, “ALO GSB 444 0 472” çağrı merkezinden en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak istedikleri ilde 5 gün boyunca ücretsiz konaklayabilecek.

2022 yılından bu yana devam eden proje kapsamında bugüne kadar 518 bin 713 genç, GSB yurtlarında ücretsiz konaklama hizmetinden yararlandı.

Projeye ilişkin bilgilere “seyahatsever.gsb.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.