Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Göktaş’ın, pasaport kontrolü sırasında emniyet ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri için ilgili birime götürüldüğü öğrenildi.

Stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş’ın YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinde yer alan bazı ifadeler nedeniyle, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, sosyal medya platformlarında yayımlanan içeriklerde suç unsuru oluşturduğu değerlendirilen ifadeler üzerine adli sürecin başlatıldığını açıklamıştı.

Gösteriden paylaşılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kesimler ifadeleri dini değerlere hakaret olarak değerlendirerek tepki gösterdi. Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi.