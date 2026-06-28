Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır için düzenlenen cenaze törenine siyaset, sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yeşilçam’ın önemli değerlerinin birer birer kaybedildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir devrin, Yeşilçam'ın hayatımıza uzanan, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara birer birer veda ediyoruz, ahirete uğurluyoruz."

Kadir İnanır’ın Türk sineması için eşsiz bir değer ve önemli bir usta olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde sinemamızın Türk klasiklerinde hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanatseverlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Cenaze törenine katılan eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadir İnanır’ın sinemanın duayen isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Oyuncu Hülya Avşar da İnanır’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi:

"Ben yine iyileşip yine reklamlarda oynayacak, yine bizlerle olacak diye bakarken şoka girdim."

Yeşilçam’ın değerlerinin zamanla kaybedilmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Avşar, kalan isimlere daha fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"O yüzden elimizde kalanlara böyle dört elle sarılmak geliyor içimden. Onların nasıl değerini biliriz onu düşünüyorum. Çünkü her böyle kaybımızda bunları düşünüyoruz ama sonra unutuyoruz."

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile Levent İnanır, Jülide Kural, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Halil Ergün, Ahmet Yenilmez, Oktay Kaynarca ve İlyas Salman’ın da aralarında bulunduğu siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Kadir İnanır’ın cenazesi, Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda defnedildi.