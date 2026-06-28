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AjansHaber Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya Parlamentosu Başkanı Mierina ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya Parlamentosu Başkanı Mierina ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Letonya Parlamentosu (Saeima) Başkanı Daiga Mieriņa ile TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya Parlamentosu Başkanı Mierina ile görüştü

Görüşmede TBMM Başkanı Kurtulmuş, dost ve müttefik Letonya ile iyi ilişkileri ve çok taraflı iş birliğini karşılıklı çabalarla daha da güçlendirmek istediklerini belirtti.

Türkiye ile Letonya arasındaki olumlu ikili ilişkilerin parlamentolar arasında da sürdürülmesini temenni ettiklerini ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) gibi parlamenter asamblelerde heyetler arasındaki eşgüdümün artırılmasının önemine dikkati çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin amiral gemisi TCG Anadolu’nun da yer aldığı Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti’nin, NATO Müttefik Mukabele Kuvveti bünyesinde görevlendirilmesinin ve Kuzey Denizi ile Baltık Denizi’nde düzenlenen çeşitli tatbikatlara katılmasının önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye’nin Letonya ile savunma sanayi alanında her türlü iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu da kaydetti.

NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin başarıyla tamamlanmasını ve gelecek döneme yönelik güçlü adımlar atılmasına katkı sağlamasını dileyen Kurtulmuş, NATO’nun mevcut vizyonunu geliştirerek çatışmaları önleyici bir barış kurma perspektifi ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

 

 

 

 

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