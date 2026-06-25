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AjansHaber Gündem Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nde, yaşam alanlarına yapay zeka destekli çözüm

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nde, yaşam alanlarına yapay zeka destekli çözüm

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026’da yer alan girişimlerden JustKnock AI, site ve apartman yaşamına yönelik geliştirdiği kişisel ve lokal yapay zeka platformuyla dikkat çekti.

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Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nde, yaşam alanlarına yapay zeka destekli çözüm

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, “Her İcat, Yeni Bir Milat” temasıyla 25 Haziran’da başladı. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe teknoloji odaklı dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan zirve, 26 Haziran’da da devam edecek.

Zirvede, kamu kurumları, üniversiteler, yatırımcılar, teknoloji girişimleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Program kapsamında paneller, sunumlar ve demo day süreçleriyle katılımcılara doğrudan iş birliği ve büyüme fırsatları sunuluyor.

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 kapsamında gayrimenkul ve inşaat teknolojileri alanında geliştirilen girişimler sektör temsilcileriyle buluştu. Zirvede yer alan girişimlerden JustKnock AI, site ve apartman yaşamını yapay zeka desteğiyle kolaylaştırmayı hedefleyen platformuyla dikkati çekti.

JustKnock AI kurucu ortağı Jan Topçu, platformun yaşam alanlarına odaklanan kişisel ve lokal bir yapay zeka sistemi olduğunu belirtti.

“Yaşam alanlarına odaklanıyoruz”

JustKnock AI’ın mevcut tesis yönetim sistemleriyle entegre çalışarak site sakinleri, yönetimler ve servis sağlayıcıları aynı dijital yapı içinde buluşturduğunu aktaran Topçu, platformun temel işlevini şu sözlerle anlattı:

“JustKnock AI, kişisel ve lokal bir yapay zeka platformudur. Herhangi bir şeye ihtiyacın olduğunda “kapıyı tıklat” mottosuyla hareket ediyoruz. Yaşam alanlarına odaklanan platformumuz, siteler ve apartmanlarda tesis yönetimleri ile servis sağlayıcılarla entegre çalışarak kullanıcılara kişisel ve lokal bir yapay zeka deneyimi sunuyor.”

“İhtiyaçlarınızı önceden öngörebiliyor”

Topçu, platformun kullanıcıların tesis yönetimi içindeki işlemlerini sesli ya da yazılı komutlarla yapmasına imkan sağladığını belirtti.

Sistemin yalnızca komutları yerine getiren bir yapı olmadığını, kullanıcıyı tanıyarak ihtiyaçları önceden öngörebildiğini ifade eden Topçu, şu değerlendirmede bulundu:

“Öncelikle tesis yönetimi kapsamında yapmanız gereken işlemleri sesli ya da yazılı komut sistemiyle kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha önemlisi, bu sistem lokal bağlamı anlayan ve kullanıcıyı tanıyan bir yapay zeka olarak çalışıyor. İhtiyaçlarınızı önceden öngörebiliyor, yapmanız gereken işlemleri sizin adınıza gerçekleştirebiliyor ve farklı öneriler sunabiliyor. Hem lokal bağlam hem de kişisel ihtiyaçlar üzerinden size önemli bir fırsat sağlıyor ve asistanlık ediyor.”

“Lokal derken yalnızca siteden bahsetmiyoruz”

Lokal bağlamın yalnızca site içindeki işlemlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Topçu, sistemin kullanıcının yaşam alanı ve yakın çevresindeki ihtiyaçları da takip edebildiğini söyledi.

Topçu, lokal yapay zeka deneyimini şu ifadelerle açıkladı:

“Lokal derken yalnızca siteden bahsetmiyoruz. Site bir yaşam alanı ve bu yaşam alanında sizin genel davranışlarınızı biliyor. Ne aidat ödediğinizi, hangi arabaya bindiğinizi, nelerle ilgilendiğinizi, hangi ziyaretçilerin gelip gittiğini biliyor. Yakın çevrede var olan ihtiyaçları da takip etmeye başlıyor. Örneğin bir eczaneyle ilgili sorununuz varsa ya da fiyat-performans açısından iyi bir dönerciye ihtiyacınız varsa, sizi tanıdıkça daha geniş bir alanı yönetmeye başlıyor. Böylece size en büyük katkıyı sunma odağında ilerliyor.”

“Gerçekten büyük bir zirve oldu”

JustKnock AI’ın Emlak Konut’un hızlandırma programında yer aldığını belirten Topçu, programın girişimlerine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nin girişim için önemli bir buluşma alanı olduğunu ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

“Bu organizasyon, adı gibi bir zirve olmuş. Buraya geldiğimizde bunu net şekilde gördük. Dün de prova ve sunum hazırlıkları için alandaydık. Gerçekten büyük bir zirve oldu. Biz hızlandırma programında yer alan bir girişimiz. 31 Ocak’tan bu yana Emlak Konut’la çalışıyoruz. 5 ayda çok büyük fark yarattılar. Bu zirve de bence bu süreci taçlandırdı.”

 

#çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
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