Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi

Paşmakçı’nın vefatını, sanatçı Bedia Akartürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Akartürk paylaşımında, “Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yücel Paşmakçı için 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30’da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi’nde tören düzenlenecek.

Paşmakçı’nın cenazesi, Şakirin Camisi’nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.