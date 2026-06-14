AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye’ye yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına yönelik söylemlere tepki gösterdi.

“Egemenlik haklarına saygı tartışma konusu olamaz”

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir ‘siyaset ve insan hakları okulu’ydu. Bugün ise ‘sömürge komiseri’ edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin ‘güdümlü siyasi lobi’ faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir.”

Çelik, Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazı isimlerin Türkiye’ye yönelik söylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Saygısızlığın karşılığı olamaz”

Çelik, açıklamasında ayrıca şu değerlendirmeye yer verdi:

“Bu kişi, ‘Avrupa Parlamentosu üyesi ve gölge raportör’ sıfatını taşıdığı için, Avrupa Parlamentosu hakkında gösterdiğimiz özen gereği mecburen cevap veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi’ni, Adalet Bakanı’mız Sayın Akın Gürlek’i ve Kabine’mizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir.”

AP’ye eleştiri

Çelik, Avrupa Parlamentosunun geçmişteki saygın rolüne işaret ederek, kurumun bazı üyeleri nedeniyle değer kaybettiğini savundu.

Çelik, AP’nin özellikle Gazze başta olmak üzere insan hakları konularında daha tutarlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini de ifade etti.