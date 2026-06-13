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AjansHaber Gündem Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı

Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Dışişleri Bakanlığının katkıları ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin ortaklığıyla düzenlenen “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisinin resmi açılışına katıldı.

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Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisinin resmi açılışına iştirak etti.

Dışişleri Bakanlığının katkıları ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde hazırlanan serginin açılışı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan açılış programına katılarak burada bir konuşma yaptı ve hatıra defterini imzaladı.

Sergiyle, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizliğin yanı sıra haklı davalarının daha geniş kitlelere duyurulması, bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Beste Gürsu’nun küratörlüğünde düzenlenen sergi, 27 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

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