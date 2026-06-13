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AjansHaber Gündem MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni dönem 14 Eylül’de başlayacak, 25 Haziran 2027’de tamamlanacak.

Yayınlama Tarihi:
MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu genelge, tüm illere gönderildi.

Takvime göre, öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına yönelik mesleki çalışmaları 1 Eylül Salı günü başlayacak.

Okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişine ilişkin bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yürütülecek.

Birinci ara tatil 16 Kasım’da 

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak, 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

 

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#milli eğitim bakanlığı
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