Manisa’daki faili meçhul bebek ölümü 16 yıl sonra aydınlatıldı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, göreve başladığı ilk günden bu yana geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle incelediğini belirtti.

İlgili cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda, kamu vicdanını yaralayan bir olayın daha aydınlatıldığını vurgulayan Bakan Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"2010'da Manisa'da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur. Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Bakan Gürlek, İçişleri Bakanlığıyla kurulan koordinasyon, adli birimlerin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerinin saha çalışmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olayın aydınlatıldığını bildirdi.

Şüpheliler hakkında “altsoyu kasten öldürme” suçundan işlem başlatıldığını aktaran Bakan Gürlek, hukuk devletinin sorumluluğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."