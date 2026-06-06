İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı

Soruşturma kararının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Gürlek: “Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz”

Yargının servet, unvan ya da statüye göre hareket etmeyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan sözlerin kabul edilemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Rahmi Koç’tan özür açıklaması

Hakkında resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç, kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Koç, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim.”

Ne olmuştu?

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılış töreninde hasta ve muayene odalarını gezen iş insanı Rahmi Koç, beraberindeki davetlilere bir fıkra anlattı.

Koç, anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasında giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadeleri tepki çekmişti.