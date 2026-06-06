06 Haziran 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
12:31 İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
23:42 Fenerbahçe’de seçim yarışı transfer vaatleriyle kızıştı
21:21 Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
20:26 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano İstanbul’a geldi
AjansHaber Gündem İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı

İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç Holding Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç hakkında “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı

Soruşturma kararının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Gürlek: “Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz”

Yargının servet, unvan ya da statüye göre hareket etmeyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan sözlerin kabul edilemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Rahmi Koç’tan özür açıklaması

Hakkında resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç, kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Koç, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim.” 

Ne olmuştu?

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılış töreninde hasta ve muayene odalarını gezen iş insanı Rahmi Koç, beraberindeki davetlilere bir fıkra anlattı.

Koç, anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasında giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadeleri tepki çekmişti.

 

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#Akın Gürlek
#Rahmi Koç
Bakan Gürlek’ten Mustafapaşa’da Cumhur İttifakı adayına destek çağrısı
Bakan Gürlek’ten Mustafapaşa’da Cumhur İttifakı adayına destek çağrısı
#Gündem / 05 Haziran 2026
İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 130 şüpheli hakkında adli işlem
İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarında 130 şüpheli hakkında adli işlem
#Gündem / 05 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
Bakan Fidan: "Türkiye ve Japonya İHA alanında stratejik ortaklık geliştirebilir"
Bakan Fidan: "Türkiye ve Japonya İHA alanında stratejik ortaklık geliştirebilir"
Doğu Kudüs’te Filistinli aileye ait evler “ruhsatsız” gerekçesiyle yıkıldı
Doğu Kudüs’te Filistinli aileye ait evler “ruhsatsız” gerekçesiyle yıkıldı
Gündem
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Gündem
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon düzenlendi
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon düzenlendi
Bakan Fidan, Bangladeş Başbakanı Rahman ile görüştü
Bakan Fidan, Bangladeş Başbakanı Rahman ile görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.