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Bakan Çiftçi: "Motosikletli silahlı saldırılarda dikkat çeken düşüş yaşandı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kullanılarak gerçekleştirilen silahlı saldırıların önlenmesine yönelik operasyonların sonuç verdiğini belirterek, olay sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 165’ten 46’ya gerilediğini açıkladı.

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Bakan Çiftçi: "Motosikletli silahlı saldırılarda dikkat çeken düşüş yaşandı"
KAYNAK: (AA)

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kullanılarak gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonların ve önleyici güvenlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Çiftçi, güvenlik güçlerinin yalnızca saldırıyı gerçekleştirenleri değil, suç zincirinin tüm halkalarını hedef aldığını ifade etti.

Çiftçi, motosikletlerin bazı suç örgütleri tarafından olay yerine hızlı ulaşmak, kimliklerini gizlemek ve kaçışı kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını belirterek, kullanılan yöntemin güvenlik güçlerinin takibinden kaçmaya yetmeyeceğini söyledi.

Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay yaşandığını aktaran Çiftçi, bu yılın aynı döneminde bu sayının 46’ya düştüğünü bildirdi.

Bakan Çiftçi, aynı dönemler karşılaştırıldığında hayatını kaybedenlerin sayısının 17’den 9’a, yaralı sayısının ise 81’den 15’e gerilediğini belirterek, “Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır.” ifadelerini kullandı.

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