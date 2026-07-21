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CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, parti ilkelerine aykırı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı. İlçe başkanlarının tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi.

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CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. Kararın, bazı ilçe başkanlarının görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmaları gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Görevden alma kararı kapsamında Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe teşkilatlarının görevlerine son verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu ilçe başkanlarının tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

Parti disiplini vurgusu

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti tüzüğü ve örgüt disiplinine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“CHP’yi temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur.”

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