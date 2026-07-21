21 Temmuz 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
19:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics telefonda görüştü
18:45 TFF yeni kuralları açıkladı: Süper Lig’de yeni dönem başlıyor
18:17 Dini değerlere yönelik paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında gözaltına alındı 
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İspanya’nın Dünya Kupası zaferi dolayısıyla Sanchez’i tebrik etti.

Yayınlanma
14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

İspanya’nın Dünya Kupası zaferini kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki şampiyonluğu dolayısıyla Başbakan Sanchez’i tebrik etti.

Gazze’de yıkıntılar arasında karşılaşmayı takip eden Filistinlilerin, İspanya’nın şampiyonluğunun ardından yaşadığı sevincin kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, İspanya’nın Filistin meselesinde sergilediği vicdani ve ahlaki yaklaşımın dünya genelindeki futbolseverlerin gönlünde de karşılık bulduğunu ifade etti.

NATO Zirvesi ve Hükümetlerarası Zirve gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez’i NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılının başında Sanchez’i yeniden Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics telefonda görüştü
#Gündem / 21 Temmuz 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine mektup: “Suriye'yi yine birlikte inşa edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine mektup: “Suriye'yi yine birlikte inşa edeceğiz”
#Gündem / 21 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine “teşekkür beratı” takdim etti
“Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
“Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
MSB: "Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu, Lazkiye Limanı’na 18 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi"
Spor
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Dünya Kupası finalinde dev randevu: İspanya ile Arjantin şampiyonluk için sahada, gözler Messi ve Yamal’da
Gündem
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı iddianamesi kabul edildi: Saldırının önceden planlandığı tespit edildi
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı iddianamesi kabul edildi: Saldırının önceden planlandığı tespit edildi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 ilde operasyon, 5 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 ilde operasyon, 5 şüpheli gözaltında
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.