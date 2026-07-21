Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

İspanya’nın Dünya Kupası zaferini kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki şampiyonluğu dolayısıyla Başbakan Sanchez’i tebrik etti.

Gazze’de yıkıntılar arasında karşılaşmayı takip eden Filistinlilerin, İspanya’nın şampiyonluğunun ardından yaşadığı sevincin kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, İspanya’nın Filistin meselesinde sergilediği vicdani ve ahlaki yaklaşımın dünya genelindeki futbolseverlerin gönlünde de karşılık bulduğunu ifade etti.

NATO Zirvesi ve Hükümetlerarası Zirve gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez’i NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılının başında Sanchez’i yeniden Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.