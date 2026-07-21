Kahramanmaraş’taki okul saldırısı iddianamesi kabul edildi: Saldırının önceden planlandığı tespit edildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 43 sayfalık iddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme tutanakları, güvenlik kamerası kayıtları, otopsi ve sağlık raporları ile dijital materyal incelemeleri dosyaya delil olarak girdi. Okulun birinci katında yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan 5 tabanca, boş şarjörler ve 84 boş kovan ele geçirildi.

Olay sırasında hayatını kaybeden saldırgan İsa Aras Mersinli’nin anne ve babası iddianamede tutuklu sanık olarak yer aldı.

Saldırının önceden planlandığı belirlendi

İddianamede yer alan adli bilişim incelemelerine göre, saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında Ayser Çalık Ortaokulu’nun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri, olayda kullanılan silahlarla çekilmiş fotoğraflar ve çok sayıda şiddet içerikli görüntü tespit edildi.

Ayrıca saldırganın cep telefonuna 15 Nisan 2026’da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen okul saldırısına ilişkin haber görüntülerini kaydettiği belirlendi.

İddianamede, yapılan incelemelerde saldırganın yalnızca okul saldırısını değil, aile bireylerine yönelik eylemleri de planladığının tespit edildiği belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“Cep telefonu üzerinde yapılan inceleme neticesinde, failin aile üyelerine yönelik de saldırı planı yaptığı ve okulda gerçekleştireceği silahlı saldırı eylemine olay tarihinden önce karar verdiği, buna ilişkin araştırmalar ve hazırlıklar yaptığı tespit edilmiştir.”

Dijital materyallerde saldırı planı bulundu

İddianamede, saldırganın 11 Nisan 2026 tarihinde saldırıyı nasıl gerçekleştireceğine ilişkin ayrıntılı bir plan belgesi hazırladığı, yurt dışındaki okul saldırıları ile el yapımı patlayıcılara yönelik internet aramaları yaptığı aktarıldı.

Sosyal medya üzerinden “okula saldırı düzenleyeceğini” paylaştığı belirlenen kişiler hakkında ise ayrı soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Psikolojik destek uyarılarının yerine getirilmediği belirtildi

İddianamede, evde yapılan aramalarda silahların kilitli veya şifreli bir kasada muhafaza edilmediği ve kolay erişilebilir durumda bulunduğu ifade edildi.

Saldırganın okul rehberlik servisiyle 32 bireysel görüşme yaptığı, 2022 ve 2024 yıllarında velilere yapılan psikolojik destek ve hastane sevki yönündeki bildirimlerin yerine getirilmediği belirtildi.

Aralık 2025’te yapılan hastane değerlendirmesinin ardından önerilen çocuk psikiyatrisi takibinin de yaptırılmadığı iddianamede yer aldı.

Anne ve baba hakkında ceza talebi

İddianamede, polis başmüfettişi olan baba Uğur Mersinli’nin çocuğunun psikolojik durumunu ve silahlara ilgisini bilmesine rağmen atış poligonuna götürdüğü, dijital faaliyetlerini denetlemediği ve meydana gelebilecek sonuçları öngörebilecek durumda olduğu değerlendirilerek “olası kast” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise gerekli sağlık başvurularını yaptırmayarak özen yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle “bilinçli taksir” suçundan cezalandırılması istendi.

Öte yandan olay günü okula girerek saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan N.B. hakkında meşru savunma hükümleri kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.