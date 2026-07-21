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AjansHaber Spor TFF yeni kuralları açıkladı: Süper Lig’de yeni dönem başlıyor

TFF yeni kuralları açıkladı: Süper Lig’de yeni dönem başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-27 sezonunda Trendyol Süper Lig’de uygulanacak yeni kuralları açıkladı.

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TFF yeni kuralları açıkladı: Süper Lig’de yeni dönem başlıyor

Yeni kurallar; oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar, oyunun yeniden başlatılması, VAR uygulaması ve serinleme molalarına ilişkin başlıkları kapsıyor.

Oyuncu değişikliklerinde 10 saniye kuralı

Yeni sezonda, hakemin değişiklik işaretinin ardından oyundan çıkan futbolcunun 10 saniye içinde oyun alanını terk etmesi gerekecek. Bu sürede sahadan çıkmayan oyuncunun yerine girecek futbolcu, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika süreyle oyuna dahil olamayacak.

Oyunun durmasına yol açan bir sakatlık yaşayan futbolcu da, belirlenen istisnalar dışında, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika boyunca saha dışında bekleyecek.

Oyunun yeniden başlamasında gecikmeye karşı yeni uygulama

Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesini önlemek amacıyla yeni tedbirler uygulanacak.

Hakemin düdüğünü çalmasının ardından 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışının geciktirilmesi durumunda atış hakkı rakip takıma geçecek.

Kale vuruşunda gecikme yaşanması halinde ise rakip takım lehine köşe vuruşu kararı verilecek.

VAR’ın devreye gireceği alanlar genişletilecek

Yeni sezonda Video Yardımcı Hakem uygulamasının müdahale edebileceği pozisyonlarda da değişiklik yapılacak.

VAR; hatalı verilen ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlarda, açıkça hatalı köşe vuruşu kararlarında ve duran toplarda top oyuna girmeden önce meydana gelen ve gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlallerde devreye girebilecek.

Hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin belirlenmesi durumunda da VAR incelemesi yapılabilecek.

Ağız kapama hareketi sarı kart kapsamına alınacak

Futbolcuların ağızlarını kapatarak yaptığı ve ifadelerin gizlendiği hareketler, yeni sezonda sarı kart kapsamında değerlendirilecek.

Maç sonrasında yapılan incelemelerde gizlenen ifadelerin hakaret içerdiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili futbolcular için disiplin kurulları tarafından ayrıca yaptırım uygulanabilecek.

Serinleme molasında 32 derece şartı

Yeni sezonda serinleme molaları yalnızca hava sıcaklığının 32 derece ve üzerinde olması durumunda uygulanabilecek. Hakem, maçın her iki yarısında verilecek serinleme molalarının 3 dakikayı geçmemesini sağlayacak.

 

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