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Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi

Galatasaray, 4 sezonda kazanılan şampiyonluklar, kırılan rekorlar ve unutulmaz gollerle kulüp tarihine geçen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi

Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki futbolcuya yayımladığı duygusal mesajla veda etti.

Arjantinli futbolcunun kulüpte bıraktığı iz, kazandığı kupalar ve taraftarla kurduğu bağa vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar ‘Galatasaraylıyım.’ demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor... Böyle bir aşk unutulmaz.”

Sarı-kırmızılı formayla 77 gol

2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain’den kiralanan Mauro Icardi’nin bonservisi, sezon sonunda 10 milyon avro karşılığında alındı.

Galatasaray’da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra birer Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Arjantinli oyuncu, 2023-2024 sezonunda kaydettiği 25 golle gol kralı oldu.

Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Deneyimli santrfor, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol atarak Gheorghe Hagi’nin 72 gollük rekorunu da geride bıraktı.

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