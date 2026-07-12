Arjantin uzatmalarda güldü, yarı finalde rakibi İngiltere

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada İsviçre’yi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı.
Kansas City Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde hayatını kaybeden Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu.
Arjantin, 10. dakikada Alexis Mac Allister’in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran İsviçre, 67. dakikada Dan Ndoye’un golüyle skora denge getirdi. İsviçre, 72. dakikada Breel Embolo’nun VAR incelemesinin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde Arjantin, 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez’in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Arjantin, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Mücadele 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00’de Atlanta Stadı’nda oynanacak.
Öte yandan Arjantin’in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası’nda 9 maç aranın ardından ilk kez gol sevinci yaşayamadı.