Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş’ın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına taşındı.

Şehidin eşi Mürvet Demirbaş ile kızları Esila ve Yağmur Ecrin Demirbaş da aynı uçakla Samsun’a geldi.

Havalimanındaki karşılama töreninde şehidin kardeşleri Şerif Demirbaş, Yasemin Yanık ve Hatice Baş’ın yanı sıra Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, diğer protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar yer aldı.

Terme Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin naaşı, yarın Terme ilçesindeki Sakarlı Mahallesi Merkez Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sakarlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.