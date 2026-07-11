Nöbetçi golcü Merino, İspanya’yı yarı finale taşıdı: İspanya 2-1 Belçika

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadı’nda oynanan mücadelede İspanya, Belçika’yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaptı.

İspanya, yarı finalde Fas’ı eleyen Fransa ile eşleşti. Fransa-İspanya yarı final karşılaşması, Dallas'ta 14 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.

İspanya, karşılaşmada aradığı golü 30. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Pedro Porro, altı pas önündeki Olmo’ya pasını gönderdi. Olmo’nun şutunda kaleci Courtois’ten dönen topu Fabian Ruiz yakın mesafeden ağlara yolladı.

Belçika, ilk yarıdaki ilk tehlikeli atağında skora denge getirdi. 41. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Castagne’nin ön direğe yaptığı ortada De Ketelaere kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

İkinci yarısı dengeli geçen mücadelede İspanya’ya yarı final biletini getiren gol Merino’dan geldi. 86. dakikada oyuna dahil olan Mikel Merino, yalnızca 2 dakika sonra ağları havalandırdı.

İspanya’nın nöbetçi golcüsü yine iş başında

İkinci yarıda dengede giden maçta İspanya’ya yarı finali getiren golü Merino attı. 86. dakikada oyuna giren Mikel Merino, yalnızca 2 dakika sonra ağları havalandırdı. Merino, son 16 turunda Portekiz karşısında da sonradan oyuna girip attığı golle İspanya’ya galibiyeti getirmişti.

Courtois sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi

Belçika kalecisi Thibaut Courtois, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin 71. dakikasında yerini Senne Lammens’e bıraktı.

Sol bacağındaki sakatlık nedeniyle karşılaşmayı sürdüremeyen Courtois, yedek kulübesine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Simon’un serisi Belçika karşısında bitti

Dünya Kupası’nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran İspanya kalecisi Unai Simon, turnuvada 650 dakika sonra kalesinde gol gördü.

Unai Simon, bu karşılaşmadan önce Dünya Kupası’ndaki son golünü 2022 Dünya Kupası’nın son grup maçında Japonya karşısında 51. dakikada Tanaka’dan yemişti.

İspanya turnuvadaki ilk golünü yedi

İspanya, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk golünü çeyrek finalde Belçika karşısında kalesinde gördü.

Bu maça kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanya, bu unvanını Belçika mücadelesinde kaybetti.