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AjansHaber Gündem YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 

YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur’an-ı Kerim’den bir ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

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YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul’daki Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, mezuniyet töreni sırasında Kur’an-ı Kerim’den bir ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı ve bu duruma alkışlarla destek verildiğinin kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, olayın incelemeye alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

“İnanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilemez”

YÖK açıklamasında, üniversitelerin farklı görüş ve inançların özgürce bir arada bulunduğu kurumlar olduğuna dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz.”

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