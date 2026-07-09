09 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:21 Süper Lig’de yeni sezonun yol haritası belli oldu: Derbi haftaları açıklandı
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, NATO’nun savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit müttefiktir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, NATO’nun savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit müttefiktir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin Türkiye’nin küresel güvenlik mimarisindeki konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye’nin ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sağlayan kilit bir müttefik olduğunu vurguladı.

Yayınlanma
14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, NATO’nun savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit müttefiktir"
KAYNAK: (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin NATO içerisindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ülkenin askeri kapasitesi, stratejik konumu ve diplomatik birikimiyle ittifakın en güçlü aktörleri arasında yer aldığını belirtti.

“Türkiye, NATO’nun en güçlü aktörlerinden biri”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Türkiye’nin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO 3.0 vizyonu, Avrupa’nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye, askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO’nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir.”

Trump görüşmesine ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, “KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayi alanında ülkemizin beklentisine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
#Gündem / 09 Temmuz 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini’yi kabul etti
#Gündem / 09 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Gündem
NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı
NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı
Gündem
NATO Zirvesi’nde Türk dokunuşları: Diplomasi trafiğine, kültür ve misafirperverlik eşlik etti
NATO Zirvesi’nde Türk dokunuşları: Diplomasi trafiğine, kültür ve misafirperverlik eşlik etti
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
MEB’den öğrencilere dijital dikkat geliştirme oyunu: PürDikkat erişime açıldı
MEB’den öğrencilere dijital dikkat geliştirme oyunu: PürDikkat erişime açıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.