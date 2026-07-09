Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, NATO’nun savunma ve kriz çözme kapasitesine katkı sunan kilit müttefiktir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin NATO içerisindeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, ülkenin askeri kapasitesi, stratejik konumu ve diplomatik birikimiyle ittifakın en güçlü aktörleri arasında yer aldığını belirtti.

“Türkiye, NATO’nun en güçlü aktörlerinden biri”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Türkiye’nin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO 3.0 vizyonu, Avrupa’nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye, askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO’nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir.”

Trump görüşmesine ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, “KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayi alanında ülkemizin beklentisine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.