İstanbul 2004: NATO’nun dönüşüm zirvesi ve Türkiye’nin stratejik rolü

2004 İstanbul Zirvesi’nde kabul edilen İstanbul Deklarasyonu, Afganistan ve Irak’a ilişkin kararlar, NATO’nun askeri dönüşümü ve İstanbul İş Birliği Girişimi, İttifak’ın 21. yüzyıldaki güvenlik vizyonunun temel taşlarını oluşturdu. Bugün Ankara’da gerçekleştirilen 2026 NATO Zirvesi de savunma, caydırıcılık, güvenlik ve ittifakın geleceğine ilişkin yeni kararların ele alındığı kritik bir toplantı olarak, 2004’te başlayan stratejik dönüşüm sürecinin devamı niteliğinde önem taşıyor.

Değişen dünya, değişen NATO

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla NATO’nun geleceği tartışılırken, 11 Eylül 2001 saldırıları güvenlik anlayışını tamamen değiştirdi. Terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, başarısız devletler ve bölgesel istikrarsızlıklar yeni tehditler olarak öne çıktı. İstanbul Zirvesi, NATO’nun yalnızca Avrupa’yı savunan bir ittifaktan çıkarak küresel krizlere müdahale eden bir güvenlik örgütüne dönüşümünü resmileştirdi.

Ayrıca zirve, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya’nın NATO’ya katılımından sonra gerçekleştirilen ilk liderler zirvesi olması bakımından da önem taşıdı. Böylece NATO tarihinin en büyük genişleme sürecinin ardından yeni güvenlik mimarisinin temel ilkeleri İstanbul’da belirlendi.

İstanbul deklarasyonu ve tarihi kararlar

Zirvenin sonunda kabul edilen “İstanbul Deklarasyonu – Yeni Bir Dönemde Güvenliğimiz”, NATO’nun yeni güvenlik vizyonunu ortaya koydu. Deklarasyonda;

• Kolektif savunmanın temel görev olmaya devam edeceği,

• Terörizm ve kitle imha silahlarının en önemli tehditler arasında yer aldığı,

• NATO’nun kriz bölgelerinde daha aktif rol üstleneceği,

• Ortak ülkelerle güvenlik iş birliğinin geliştirileceği,

• Askeri dönüşümün hızlandırılacağı vurgulandı.

Bu kararlar, NATO’nun sonraki yıllarda Afganistan, Irak ve diğer kriz bölgelerindeki faaliyetlerinin siyasi temelini oluşturdu.

Afganistan, Irak ve NATO’nun küresel rolü

İstanbul Zirvesi’nin en önemli gündem maddelerinden biri Afganistan oldu. Liderler, NATO’nun Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) görev alanını genişletme, Afgan güvenlik güçlerini destekleme ve seçim güvenliğine katkı sağlama kararı aldı. Bu süreç, NATO tarihinin en uzun süreli operasyonunun kurumsallaşmasını sağladı.

Irak konusunda ise üyeler arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen uzlaşı sağlandı. NATO’nun doğrudan savaş operasyonuna katılmaması, bunun yerine Irak güvenlik güçlerinin eğitimi ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine destek vermesi kararlaştırıldı.

Aynı zirvede Bosna-Hersek’teki SFOR görevinin Avrupa Birliği’ne devredilmesi kararı alınırken, NATO Mukabele Gücü’nün (NRF) geliştirilmesi ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması yönünde önemli adımlar atıldı.

İstanbul iş birliği girişimi ve Türkiye’nin diplomatik kazanımları

Zirvenin en kalıcı sonuçlarından biri İstanbul İş Birliği Girişimi (ICI) oldu. Bu girişimle NATO, Körfez ülkeleriyle güvenlik alanındaki ilişkilerini kurumsal hale getirdi. Terörle mücadele, sınır güvenliği, askeri eğitim ve savunma reformları gibi alanlarda iş birliği mekanizmaları oluşturuldu. Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri daha sonra bu girişime katıldı.

Türkiye açısından zirve, yalnızca başarılı bir ev sahipliği değildiplomatik kapasitesini, jeostratejik önemini ve uluslararası krizlerde üstlenebileceği rolü göstermesi bakımından önemli bir fırsat sundu. NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasındaki konumuyla İttifak içinde stratejik ağırlığını pekiştirdi.

Günümüze uzanan miras

2004 İstanbul NATO Zirvesi, yalnızca iki günlük bir liderler buluşması değil NATO’nun 21. yüzyıldaki güvenlik anlayışını şekillendiren tarihi bir dönüm noktası oldu. İstanbul Deklarasyonu, Afganistan ve Irak kararları, İstanbul İşbirliği Girişimi ve askeri dönüşüm adımları, İttifak’ın küresel güvenlik aktörüne dönüşmesinde belirleyici rol oynadı.

Bugün Türkiye, 22 yıl sonra bir kez daha NATO liderlerini bu kez Ankara’da ağırlıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Ankara Zirvesi’nde savunma harcamaları, savunma sanayii, Ukrayna’ya destek ve İttifak’ın geleceğine ilişkin yol haritası ele alınırken, 2004 İstanbul Zirvesi’nde atılan stratejik temellerin hâlâ NATO’nun karar alma süreçlerine yön verdiği görülüyor.

İstanbul, NATO’nun dönüşümünü simgeleyen zirve olarak tarihe geçti; Ankara ise bu mirasın üzerine inşa edilen yeni dönemin rotasının çizildiği adres olmayı hedefliyor. Bu yönüyle Türkiye, yalnızca iki NATO zirvesine ev sahipliği yapan bir müttefik değil, aynı zamanda İttifak’ın değişen güvenlik mimarisinde söz sahibi stratejik aktörlerden biri olmayı sürdürüyor.