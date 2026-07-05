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İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, haziran ayına ilişkin raporunda İsrail’in Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi’ne yönelik ihlallerinin arttığını açıkladı. Rapora göre Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenlenirken, Harem-i İbrahim Camisi’nde ezan 84 kez engellendi.

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İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
KAYNAK: (AA)

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, haziran ayında İsrail’in Mescid-i Aksa ile Harem-i İbrahim Camisi başta olmak üzere İslami kutsal mekanlara yönelik ihlallerinde ciddi artış yaşandığını bildirdi.

Mescid-i Aksa’da baskınlar sürdü

Bakanlığın yayımladığı rapora göre, Filistin topraklarını gasbeden 4 bin 212 İsrailli, polis ve asker koruması altında haziran ayında Mescid-i Aksa’ya 26 baskın gerçekleştirdi.

Raporda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog kurulmasına yönelik açıklamalarının, kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan tehlikeli bir tırmanış olduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail güçlerinin özellikle cuma günleri Filistinlilerin Mescid-i Aksa’daki ibadetlerini kısıtladığı, baskınlara katılan İsraillilerin polis korumasında Talmudik ritüeller gerçekleştirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Harem-i İbrahim Camisi’ndeki ihlaller arttı

Raporda, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nde haziran ayında ezanın 84 kez engellendiği, İsrail güçlerinin camiye 950 kez giriş yaptığı, doğu kapısını kapalı tutmayı sürdürdüğü ve cami yönetimine danışılmadan avluya çatı inşa edildiği belirtildi.

Diğer camilere yönelik saldırılar

Bakanlık, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah’ın kuzeyindeki Cilciliya ile Mezari en-Nubani beldelerinde iki camiyi ateşe verdiğini, El Halil’deki Re’s Camisi’ne baskın düzenleyerek İsrail bayrakları astığını ve Filistinlilerin ibadet etmesini engellediğini aktardı.

Bakanlıktan uluslararası topluma çağrı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail’in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması ve İslami kutsal mekanların tarihi ile hukuki statüsünün korunması için harekete geçme çağrısında bulundu.

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