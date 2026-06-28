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AjansHaber Dünya DSÖ duyurdu: Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1300’den fazla kişi öldü

DSÖ duyurdu: Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1300’den fazla kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 21 Haziran’dan bu yana 1300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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DSÖ duyurdu: Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 1300’den fazla kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa’da aşırı sıcakların ciddi sonuçlara yol açtığına dikkati çekti.

Avrupa’nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını ve dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu belirten Ghebreyesus, bölgedeki mevcut tabloya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kalıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çökmeye başladı."

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle geçmişte "nesilde bir kez görülen" sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığını vurgulayan Ghebreyesus, bu konuda daha önce de uyarılar yaptıklarını hatırlattı.

Ghebreyesus, Avrupa’da sıcak hava dalgasının yol açtığı can kayıplarına ve yapıların bu sıcaklıklara karşı yetersizliğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Sıcaklık stresi, genellikle ‘sessiz katil’ olarak adlandırılır ve Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar, bu sıcaklıklara göre inşa edilmemiştir."

DSÖ'nün, üye devletleri ve ortaklarıyla birlikte, hazırlık, önleme ve daha güçlü sağlık sistemi yanıtlarına odaklanarak aşırı sıcaklığın oluşturduğu sağlık tehditlerini ele almak için çalıştığını vurgulayan Ghebreyesus, Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

“Özellikle iklim değişikliğine karşı sağlığı korumaya yönelik daha geniş gündemin bir parçası olarak, Avrupa ülkelerini sıcaklık sağlığı eylem planlarını uygulamaya teşvik ediyoruz.”

#dsö
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