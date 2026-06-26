Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yenilikçi fikirleri kamu, üniversite, özel sektör, yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026’nın ikincisi, 25 Haziran’da “Her İcat, Yeni Bir Milat” mottosuyla İstanbul’da kapılarını açtı.

Yenilikçi fikirlerin sektörel iş birliklerine dönüştüğü zirvede; PropTech, ConTech, yapay zeka, akıllı şehir uygulamaları, sürdürülebilirlik, yatırım fırsatları ve dirençli şehirler başlıkları ele alındı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, medeniyetlerin yalnızca inşa ettikleri eserlerle değil, ürettikleri bilgi, geliştirdikleri fikir ve geleceğe bıraktıkları vizyonla da hatırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Medeniyetler; inşa ettikleri eserlerle olduğu kadar; ürettikleri bilgi, geliştirdikleri fikir ve geleceğe bıraktıkları vizyonla da hatırlanırlar. Bu topraklar da yüzyıllardır böyle bir birikimin taşıyıcısı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev ise; bu köklü mirası çağın imkanlarıyla buluşturarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan dünyaya değer katan yeni başarı hikayelerine dönüştürmektir. İşte Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi tam da bu anlayışın bir ürünüdür."

Zirvede 500 bin sosyal konut projesi ele alındı

Zirvede konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, vatandaşların güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşması amacıyla yürütülen sosyal konut çalışmalarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonu ile 81 ilimizde hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşmasını sağlıyoruz."

Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 kapsamında, “Yatırım Perspektifinde Teknoloji, Sermaye ve Geleceğin Güç Birliği” başlıklı panel düzenlendi.

Panelde MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve SPK Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, geleceğin inşasında bilgi, dijital dönüşüm ve ortak aklın önemine dikkati çekerek şu ifadeyi kullandı:

“Yarının dünyasını inşa ederken bilginin, dijital dönüşümün ve ortak aklın gücünü merkezimize almak zorundayız.”

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, iş dünyası ile üniversite arasındaki muhtemel iş birliklerine ilişkin görüşlerini paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Atıl kapasite başlığına değinen KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, firmalarda verimsizliğin azaltılması, yalın üretim anlayışının güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, atıl kapasitelerin belirlenmesi ve dijital dönüşüm sürecinin ardından yeşil dönüşümün de önemli bir aşama olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Önce atıl kapasiteleri belirleyeceğiz, belirledikten sonra bunları düzene alacağız, sonrasında dijitalleştireceğiz. Bununla beraber bir de üçüncü aşama var. Bu da yeşil dönüşüm. Bu konuda tam olarak bu zirvenin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da bizzat içinde bulunduğu bir konu."

SPK Başkan Yardımcısı Uğur Yaylaönü ise yapay zekanın karar alma süreçlerindeki rolüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her kararın yapay zekaya bırakılmasının insan fıtratına aykırı olduğunu belirten SPK Başkan Yardımcısı Yaylaönü, şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hata yapar, ondan güzeldir zaten. Hata yapmamak üzere bir hayat kurulursa strese gireriz. Biz hayatımızda da bazen en optimum kararın A olduğunu bildiğimiz halde, gönül ve vicdan vazifesiyle B’yi tercih ederiz.”

Zirvede COP31 ve sıfır atık vurgusu

Zirvenin ikinci gününün açılış programına Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut Strateji ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Hasan Tural, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp başta olmak üzere çok sayıda girişimci, yatırımcı, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcisi katıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, sürdürülebilir şehirlerin inşasının, inovasyonun ve verimlilik odaklı dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nin geçen yılki ilk buluşmadan bu yana önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Farklı kurumların, farklı insanların ortak hedef doğrultusunda fikirlerini yarıştırdığı güçlü bir ambiyansa şahit olmuştuk. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin, Emlak Konut ve paydaşlarının katkılarıyla daha ileri taşınarak gerçek bir ortak akıl platformuna dönüştüğünü görüyoruz.”

Sıfır Atık Hareketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017’de başlatıldığını anımsatan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, hareketin Türkiye’den dünyaya yayılan küresel bir marka haline geldiğini belirtti.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecine de değinen Ağırbaş, iklim dönüşümü, çevre ve şehircilik alanında yürütülen çalışmaların dünyaya anlatılacağı önemli bir sürece girildiğini belirterek şunları kaydetti:

“COP31 ile beraber Türkiye'nin iklim dönüşümü, çevre ve şehircilik alanında yaptığı çalışmaların dünyaya anlatılacağı ve daha ileri taşınacağı önemli bir süreç yaşayacağız. COP31 Başkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde, insanı merkeze alan ve dünyanın gerçeklerinin konuşulduğu bir COP toplantısı inşa etmek için çalışıyoruz.”

Ağırbaş, İstanbul’un sıfır atık çalışmalarında merkez haline getirilmesini hedeflediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sıfır atık temelli teknoparklar, AR-GE merkezleri ve kurduğumuz Sıfır Atık Enstitüsü ile İstanbul'da sivil toplum, iş dünyası ve farklı kesimlerle birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler inşa edersek iklim kriziyle mücadeleyi daha güçlü hale getiririz.”

Girişimciler projelerini sektör temsilcileriyle buluşturdu

Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen zirvede, gayrimenkul ve inşaat teknolojileri alanında çözüm geliştiren girişimler de sektör temsilcileri, yatırımcılar ve kurumlarla bir araya geldi.

Zirve kapsamında, gayrimenkul ve inşaat sektöründe çözüm geliştiren teknoloji girişimleri, demo day sunumları ve networking oturumlarında projelerini sektör paydaşlarıyla paylaşma imkanı buldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, ikinci gününde düzenlenen paneller, demo day sunumları, girişimci-sektör buluşmaları ve kapanış programının ardından sona erdi.